Previsioni meteo per il weekend | dall' instabilità al miglioramento
Per il fine settimana, le previsioni indicano un tempo caratterizzato da instabilità atmosferica a Pisa e nella provincia, così come in molte altre zone del paese. Le condizioni meteorologiche prevedono pioggia e nuvole che persistono, rendendo difficile godersi momenti all’aperto. Solo successivamente si attende un miglioramento, anche se ancora non sono stati definiti dettagli precisi sulle temperature o sui ritmi del clima. La situazione rimane quindi in evoluzione e soggetta a possibili variazioni.
Fine settimana all'insegna dell'instabilità quello che si prospetta per Pisa e Provincia, così come per gran parte dell'Italia. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino "la perturbazione pilotata dal vortice scandinavo di giovedì sulle regioni settentrionali, sarà seguita da una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Previsioni meteo per venerdì 17 aprile. Poca instabilità residua
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