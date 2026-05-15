Previsioni meteo per il weekend | dall' instabilità al miglioramento

Per il fine settimana, le previsioni indicano un tempo caratterizzato da instabilità atmosferica a Pisa e nella provincia, così come in molte altre zone del paese. Le condizioni meteorologiche prevedono pioggia e nuvole che persistono, rendendo difficile godersi momenti all’aperto. Solo successivamente si attende un miglioramento, anche se ancora non sono stati definiti dettagli precisi sulle temperature o sui ritmi del clima. La situazione rimane quindi in evoluzione e soggetta a possibili variazioni.

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