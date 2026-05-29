Ex Manfredini quasi pronto il progetto definitivo E ci sarà spazio anche per una parte sanitaria

È quasi pronto il progetto definitivo per la riqualificazione dell’ex Manfredini, che includerà anche una sezione dedicata alla parte sanitaria. La struttura, attualmente silente, si distingue per una vela che interrompe la monotonia della facciata d’ingresso. Questa vela, che funge anche da elemento decorativo, è stata installata per abbellire l’edificio e migliorare l’aspetto visivo di quello che, per molti modenesi, rimane ancora riconoscibile come Alcatraz.

L’ex Manfredini è silente. La vela che annuncia la riqualificazione interrompe (e abbellisce) visivamente la monotonia della facciata d’ingresso di quello che rimane per tutti i modenesi Alcatraz. 'Dietro le quinte', però, il futuro del mega-edificio si sta delineando con sempre più forza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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