Weekend Baden-Baden tra la febbre del gioco e la cura dell’acqua
Nel weekend, Baden-Baden ha visto il susseguirsi di numerosi giocatori nei casinò e visitatori alle terme. La città, nota per le sue acque termali e riconosciuta come Patrimonio Unesco, continua a richiamare turisti attratti sia dal gioco che dai trattamenti termali. Durante i giorni di festa, si sono registrate code all’ingresso delle strutture e afflusso nei locali di gioco, mentre le terme hanno funzionato a pieno ritmo. La città mantiene la sua tradizione di meta di relax e divertimento.
“Capitale estiva d’Europa” ai tempi della Belle Époque; oggi, Patrimonio Unesco per le sue acque termali.. Si dice che il Diavolo non vada mai in vacanza, eppure, ogni tanto, ti induce a partire per un weekend di puro relax, spingendoti ad andare dove mai ti aspetteresti di incontrarlo: un elisio terreno di luce e di acque. Subdolamente si insinua come un vizio, dandoti l’alibi del tuo stesso benessere: ti seduce ambiguamente tra le “fiamme” della tentazione con la trasparente promessa di curarti con l’acqua, di sicuro non santa, ma per certe affezioni, quasi “miracolosa”. Augustaplatz Baden-Baden Rosso e nero i suoi colori, pari o dispari le sue cifre: col Diavolo non si scherza, ma si gioca e, tra carte e cavalli, potete, scommetterci, vince quasi sempre lui. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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