Weekend Baden-Baden tra la febbre del gioco e la cura dell’acqua

Notizia in breve

Nel weekend, Baden-Baden ha visto il susseguirsi di numerosi giocatori nei casinò e visitatori alle terme. La città, nota per le sue acque termali e riconosciuta come Patrimonio Unesco, continua a richiamare turisti attratti sia dal gioco che dai trattamenti termali. Durante i giorni di festa, si sono registrate code all’ingresso delle strutture e afflusso nei locali di gioco, mentre le terme hanno funzionato a pieno ritmo. La città mantiene la sua tradizione di meta di relax e divertimento.