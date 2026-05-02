Ferrara il parco di via Galvani è intitolato a Baden-Powell

A Ferrara, il parco di via Galvani è stato intitolato a Baden-Powell. La decisione è stata presa dal Comune, che ha scelto questa denominazione in occasione di una cerimonia ufficiale. La scelta ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni locali. Si tratta di un'assegnazione che potrebbe influenzare le attività educative rivolte ai giovani della città.

? Cosa scoprirai Chi ha spinto il Comune a scegliere proprio quel parco?. Come influenzerà questa scelta l'educazione dei giovani ferraresi?. Perché le diverse associazioni scout si sono unite per questo progetto?. Cosa rappresenta concretamente questo legame tra memoria e territorio?.? In Breve Iniziativa promossa dal Gruppo Scout Agesci Ferrara 6 per il suo 40° anniversario.. Cerimonia del 1 maggio con la partecipazione di Masci e Cngei.. L'assessora Cristina Coletti ha sottolineato il valore civile e pedagogico del parco.. L'area ospita una targa commemorativa installata già nel 2007.. Venerdì 1 maggio, l’area verde situata in via Galvani a Ferrara ha ricevuto ufficialmente l’intitolazione a Robert Baden-Powell, il fondatore del movimento scout mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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