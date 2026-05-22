Rigenerazione urbana a Fontanelle affidati i lavori per la riqualificazione della villetta Baden Powell

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della villetta Baden Powell nel quartiere Fontanelle di Agrigento. La fase operativa della rigenerazione urbana è ora in corso, con interventi che coinvolgono la ristrutturazione degli spazi e il miglioramento delle aree pubbliche della zona. La realizzazione delle opere è stata affidata alle imprese incaricate, che stanno procedendo con le attività previste nel progetto di riqualificazione. La riqualificazione riguarda principalmente gli interventi di messa in sicurezza e rinnovo degli ambienti.

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