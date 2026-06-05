Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 giugno

Sabato e domenica a Roma si svolgono cinque eventi tra mostre, concerti e proiezioni cinematografiche. Tra le iniziative, una mostra fotografica apre le porte al pubblico, mentre in un teatro della città si tiene un concerto di musica contemporanea. In un cinema all’aperto, verranno proiettati film d’autore, e in un parco si svolgeranno spettacoli di teatro di strada. Le attività si svolgono principalmente in spazi pubblici e culturali della capitale.

Roma si prepara a un nuovo weekend ricco di eventi da vivere tra cultura, spettacolo, cinema all’aperto, degustazioni e iniziative per tutta la famiglia: s abato 6 e domenica 7 giugno la città offre numerose occasioni di ogni tipo, alcune anche gratuite, che attraversano musei, piazze, parchi e luoghi simbolici. Musei gratis per tutti. Il 7 giugno torna l’appuntamento con la prima domenica del mese: musei civici, aree archeologiche e diversi siti statali della Capitale saranno visitabili gratuitamente. Tra le aperture previste ci sono i Musei di Roma Capitale, la Forma Urbis, l’Area Sacra di largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali, oltre a molte mostre temporanee. 🔗 Leggi su Funweek.it

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