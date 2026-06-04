Weekend a Roma | 15 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 giugno

Nel fine settimana, Roma ospita 15 eventi tra sabato 6 e domenica 7 giugno, con manifestazioni all'aperto che coinvolgono diverse location della città. Sono in programma mercatini, spettacoli e attività culturali. Le iniziative si svolgono in parchi, piazze e vie principali, attirando residenti e visitatori. Nessuna chiusura stradale o restrizione particolare è stata annunciata, e gli eventi si svolgono secondo il programma previsto.

Primo weekend di giugno, l'estate è sempre più vicina e Roma si riempie di manifestazioni all'aria aperta. Torna l'appuntamento con i musei gratis in città, i Municipi si riempiono di musica con la direzione artistica di Daniele Silvestri e molto altro accade nella Capitale nel fine settimana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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