Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio

Il fine settimana a Roma previsto per sabato 9 e domenica 10 maggio propone una serie di eventi tra cui mercatini, iniziative all’aperto e attività culturali. Si segnalano appuntamenti legati alla gastronomia, visite guidate e occasioni di divertimento per famiglie e adulti. La città si anima con diverse opportunità di svago e scoperta, offrendo ai visitatori e ai residenti un’ampia scelta di momenti da vivere nel weekend.

Il weekend a Roma di sabato 9 e domenica 10 maggio ci offre un’agenda ricca di appuntamenti tra gusto, natura, mercatini, divertimento e gite fuori porta. Vivremo una due giorni ideali per vivere la città e i suoi dintorni con proposte diverse, pensate per famiglie, coppie, gruppi di amici e curiosi. Domenica 10 maggio, inoltre, si celebra la Festa della Mamma: un’occasione in più per scegliere un’esperienza da condividere, tra passeggiate, sapori di stagione e momenti speciali. Weekend a Roma del 9 e 10 maggio: Taste of Rome 2026. Al Gazometro, in via Ostiense 82, Taste of Roma 2026 prosegue fino a domenica 10 maggio con la sua decima edizione.🔗 Leggi su Funweek.it

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