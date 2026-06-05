Weekend a Padova tra Pride Village UNIfest sagre e mostre tutti gli eventi
Durante il fine settimana, a Padova e provincia si svolgono numerosi eventi. Sono in programma il Pride Village, l’UNIfest, sagre e mostre. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono in diverse location della città. Per conoscere tutte le iniziative in programma, è possibile consultare l’elenco completo online. Sono previsti spettacoli, incontri e attività culturali di vario genere. La città si anima con iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico.
Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.Tutti gli eventi di VENERDÌ 5 GIUGNOTutti gli eventi di SABATO 6 GIUGNOTutti gli eventi di DOMENICA 7 GIUGNOUn fine settimana ricchissimo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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