Weekend a Padova tra Pride Village UNIfest sagre e mostre tutti gli eventi

Notizia in breve

Durante il fine settimana, a Padova e provincia si svolgono numerosi eventi. Sono in programma il Pride Village, l’UNIfest, sagre e mostre. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono in diverse location della città. Per conoscere tutte le iniziative in programma, è possibile consultare l’elenco completo online. Sono previsti spettacoli, incontri e attività culturali di vario genere. La città si anima con iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico.