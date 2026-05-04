Mostre e sagre | tutti gli eventi in programma

Oggi, lunedì 4 maggio, nell’Aretino si svolgono diverse iniziative legate a mostre e sagre. Sono in programma esposizioni artistiche e incontri culturali, oltre a manifestazioni tradizionali in varie località della provincia. Per segnalare altri eventi o ricevere aggiornamenti, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.

Gli eventi di oggi, lunedì 4 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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