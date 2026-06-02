Gli eventi del primo weekend al Padova Pride Village 2026 con Ambra Gaia Syria Albertino e Immanuel Casto

Da padovaoggi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Padova Pride Village 2026 ha aperto i battenti venerdì 5 giugno alla Fiera di Padova, dando il via al primo weekend dell’evento. Durante il fine settimana sono stati presenti artisti come Ambra, Gaia, Syria, Albertino e Immanuel Casto. L’inaugurazione ha segnato l’avvio della diciannovesima edizione, con musica dal vivo, DJ set e i primi appuntamenti della stagione. L’evento proseguirà nei giorni successivi con ulteriori spettacoli e iniziative.

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Il Pride Village 2026 apre i cancelli venerdì 5 giugno alla Fiera di Padova con un weekend inaugurale che dà il via alla diciannovesima edizione tra musica dal vivo, dj set e i primi appuntamenti della stagione.Venerdì 5 giugnoLa serata di venerdì vedrà Ambra Angiolini nel ruolo di madrina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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