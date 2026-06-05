Weekend a Bari e provincia del 6 e 7 giugno | arte musica teatro e cultura sagre e grandi eventi

Nel weekend del 6 e 7 giugno 2026, Bari e la sua provincia ospitano numerosi eventi tra arte, musica, teatro e cultura. Sono previsti concerti di musica classica, festival popolari, spettacoli teatrali contemporanei e diverse iniziative culturali distribuite sul territorio. La città si anima con sagre e grandi eventi che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo un programma vario e ricco di proposte per tutti i gusti.

Il primo weekend di giugno 2026 si presenta particolarmente ricco per Bari e la sua provincia, con un calendario che intreccia musica classica, festival popolari, teatro contemporaneo e iniziative culturali diffuse sul territorio. Tra Turi, Bari, Noicattaro e Gravina, il territorio diventa un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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