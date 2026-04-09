Tra musica teatro e natura | tutti gli eventi del weekend in città e provincia

Nel fine settimana sono in programma diversi eventi nella zona. Venerdì 10 aprile si terrà la presentazione del libro

Venerdì 10 aprile alla Biblioteca Passerini Landi la presentazione del libro "Macabro indizio" di Luigi Gazzola e Mario D'OnofrioVenerdì 10 aprile alla sede della Famiglia Piasinteina la conferenza sull'azione di Melchiorre Gioia e Gian Domenico RomagnosiVenerdì 10 aprile alla Biblioteca di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Eventi del fine settimana: mostre, teatro, musica e natura a Piacenza e in provinciaVenerdì 23 e sabato 24 gennaio a Piacenza Expo la 43esima Fiera nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo "Pantheon"Venerdì 23 e domenica...

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Temi più discussi: Torna il 47° Festival La Versiliana: a Marina di Pietrasanta un'estate tra musica, teatro e comicità; Arte, musica e diritti civili tra emozione e partecipazione; Festival La Versiliana 2026: tra musica, teatro e grandi narrazioni; Festival di Mezza Estate, 24 appuntamenti a Tagliacozzo tra musica, teatro, danza.

Dal teatro al cinema, andata e ritorno: i musical più famosi in un concerto-spettacoloUn viaggio tra teatro e cinema alla scoperta del musical, tra grandi classici e racconti ricchi di ironia. Sabato 11 aprile a Erba, uno spettacolo che unisce musica, narrazione e performance dal vivo. ciaocomo.it

Edoardo Leo torna al Teatro Colosseo di Torino: due serate tra risate, musica e storie da raccontareL'8 e il 9 aprile Edoardo Leo è al Teatro Colosseo di Torino con Ti racconto una storia. Uno spettacolo emozionante tra grandi autori e improvvisazioni musicali. torinotoday.it

Da hit globali e pop come Here e Stay al nuovo album Love Or Lack Thereof, un progetto dall’anima jazz in cui rivisita la sua musica in chiave più matura. Al centro L’amore, la sua assenza e ancora l’amore. L'intervista x.com

Ci siamo ragazzi !!! 10 Aprile a Roma Auditorium Parco della musica e 11 Aprile a Bologna tratro Duse ! Super band e quartetto d' archi con il " Partenope String Quartet"... brividi garantiti Saremo in tanti !!! Vi aspettiamo - facebook.com facebook