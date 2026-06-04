Speciale Weekend gli eventi e le sagre in provincia di Salerno dal 5 al 7 giugno

Dal 4 al 7 giugno San Mango Piemonte ospita la prima edizione di "Birra in Borgo": quattro serate di street food, birre artigianali e musica live nel centro storico picentino. In scaletta Vascover (tribute Vasco Rossi), Skizzekea, Queen of Bulsara e un DJ set finale con Elena Renna. Per saperne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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