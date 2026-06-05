Dal 12 al 13 giugno 2026, la galleria Artart di Firenze ospiterà la mostra internazionale intitolata We are the World. La esposizione si terrà in via Ghibellina 105107109111. La manifestazione durerà due giorni e presenterà opere di artisti provenienti da diversi paesi. Non sono stati annunciati dettagli sui contenuti o sui partecipanti specifici.

Dal 12 al 13 giugno 2026, la galleria Artart di Armand Xhomo (via Ghibellina 105107109111) a Firenze ospiterà la mostra internazionale intitolata. L’esposizione vede riunite più di duecento opere di bambini provenienti da diversi paesi del mondo (Francia, Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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We Are The World (1985) Then Vs Now

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