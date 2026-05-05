Festa della mamma a Cinecittà World Roma World e Luneur Park

In occasione della Festa della Mamma, i parchi divertimento Cinecittà World, Roma World e Luneur Park hanno programmato diverse iniziative dedicate a famiglie e bambini. Le attività si svolgeranno durante il fine settimana e prevedono spettacoli, laboratori e offerte speciali per festeggiare le mamme. Le strutture resteranno aperte con orari prolungati e alcune promozioni sono già state annunciate sui rispettivi siti web.

In occasione della Festa della Mamma, i parchi divertimento Cinecittà World, Roma World e Luneur Park, propongono un calendario di iniziative pensate per grandi e piccoli.Festa della mamma a Cinecittà WorldA Cinecittà World, per la Festa della Mamma torna Roma Sport Experience (dall'8 al 10.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Pasqua e Pasquetta tra cinema e storia: a Cinecittà World e Roma World il divertimento è un viaggio immersivoPasqua e Pasquetta a Roma si accendono di spettacolo e avventura con Cinecittà World e Roma World, dove il divertimento si trasforma in un’esperienza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beauty; Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; Festa della mamma al centro Primavera; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno. Festa della mamma un giorno prima per i prematuri della Federico IIL'Università Federico II di Napoli si prepara a celebrare la Festa della Mamma con un giorno d'anticipo, con un evento speciale dedicato alla prematurità. (ANSA) ... ansa.it Prevenzione e fede a Cannavò: screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma | INFOIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, il Centro Screening Oncologici dell’ASP di Reggio Calabria organizza un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria gratuita a Cannavò ... strettoweb.com Perfetta per la Festa della mamma https://www.facebook.com/share/r/18xWtc3CrZ/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook Festa della mamma, regali last minute per sorprenderla: dalla borsa al cappello fino al gioiello personalizzato x.com