Cinecittà World 2026 | tra scivoli Aqua World K-Pop e calcio

Nel 2026, il parco di divertimenti prevede nuove attrazioni e eventi, tra cui l’ampliamento dell’area acquatica con il progetto Aqua World, che introdurrà nuove scivoli e strutture. Sono in programma anche iniziative dedicate alla cultura pop, come eventi K-Pop, e manifestazioni sportive, tra cui tornei di calcio. Sono stati annunciati incontri e celebrazioni specifiche, tra cui un tributo al celebre attore italiano, con la partecipazione di artisti e appassionati. La pianificazione degli interventi è in fase di definizione.

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