Simone Aromando ha firmato un contratto biennale con Sassari, lasciando Vuelle. È il quarto addio alla squadra in questa sessione di mercato. La firma non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma l’accordo è stato raggiunto dopo un’intensa trattativa. Aromando si trasferisce così in una nuova squadra, con un contratto che lo lega fino al 2025. La decisione arriva dopo aver lasciato la sua precedente squadra, con cui aveva giocato per diverse stagioni.

Un altro addio, il quarto. Non è ancora ufficiale, ma Simone Aromando ha firmato un biennale con Sassari che gli ha fatto una corte serrata e lo ha convinto. Oltretutto, la Dinamo, appena retrocessa, è in odore di ripescaggio a causa di tutti gli sconvolgimenti riguardanti la cessione dei titoli che si stanno accavallando in serie A. Se era difficile pensare di fermare tre ragazzi di talento come Maretto, Bertini e Bucarelli, in rampa di lancio per la serie superiore dopo una stagione super, l’addio di Aromando dopo appena 6 partite in maglia Vuelle è quello che forse destabilizza di più la tifoseria pesarese. Perché ha trent’anni e già il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, perso anche Aromando: va a Sassari

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