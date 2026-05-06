Vuelle si brancola nel buio Pieri va in commissione | Spieghi questo caos

Vuelle vive un momento di incertezza, con molte questioni ancora aperte. Non ci sono dettagli sui biglietti per l’appuntamento di sabato a Jesi, né informazioni sulla possibile prima semifinale prevista per il 22 maggio. La squadra non ha ancora comunicato nulla riguardo all’organizzazione della eventuale prima gara delle finali, prevista per il 7 giugno. La situazione resta confusa e senza risposte ufficiali.

Non si sa niente dei biglietti per sabato a Jesi, si sa poco dell’eventuale prima semifinale del 22 maggio, non c’è nemmeno un’idea di cosa fare per l’eventuale prima gara della finale in programma il 7 giugno. Era davvero difficile combinare un disastro così, ma a Pesaro ci si è riusciti alla grande. La Vuelle è suo malgrado in mezzo alla tempesta perfetta proprio quando dovrebbe essere concentrata per la fase più importante della stagione. Ieri l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive non ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per il Palatriccoli di Jesi a causa di una serie di dubbi legati all’ ordine pubblico. Ha rinviato tutto al Casms, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive: si riunirà oggi ma non è detto che deciderà subito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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