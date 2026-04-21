mercato la vuelle piazza il colpo da mestre ingaggiato aromando

La Vuelle ha annunciato l’ingaggio di Aromando proveniente da Mestre. Domenica sera Forlì ha perso la partita senza ottenere punti, mentre Pesaro ha conquistato la vittoria dopo una gara combattuta. La squadra di Pesaro ha dovuto impegnarsi per ottenere i due punti, senza lasciare nulla al caso. La novità nell’organico viene comunicata in un momento di attività del mercato.

Domenica sera Forlì se n’è andata senza lasciare regali. Pesaro ha dovuto sudarsi i due punti e non ha ricevuto in dote il giocatore che aveva richiesto: Raphael Gaspardo, infatti, ha spiegato di avere un fastidio al piede e di preferire interrompere qui la stagione per curarsi, visto che l’ Unieuro è una delle due formazioni che non parteciperà né ai play-in né ai playout, andando direttamente in vacanza la sera del 26 aprile. La società pesarese ha spostato il mirino allora sull’altra formazione che a una giornata dalla fine si trova nella stessa situazione, ovvero la Gemini Mestre puntando sul suo capitano, Simone Aromando: ala pivot di due metri per 92 kg, trent’anni ancora da compiere, una pedina adatta sia tecnicamente che caratterialmente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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