Voto femminile | Meloni punta alle donne per le prossime sfide

Notizia in breve

Meloni ha criticato l'esclusione dalle celebrazioni per il voto femminile, definendo l'evento come una mancanza di rispetto. La leader ha espresso rabbia per questa esclusione, considerando che rappresenta un'occasione importante per le donne. Nel frattempo, il monologo di Cortellesi, dedicato alle questioni femminili, ha attirato attenzione e potrebbe influenzare il consenso femminile. Le reazioni si sono concentrate sull'importanza di riconoscere le conquiste delle donne e di coinvolgerle nelle celebrazioni.