A Capannori sono state organizzate due iniziative per celebrare il ruolo delle donne nel voto, con un focus che attraversa passato e presente. Si ricorda che le prime donne a votare non furono nel referendum del 2 giugno 1946, ma già il 10 marzo dello stesso anno, per le amministrative post belliche. La città ha voluto così rendere omaggio alla storia femminile nel contesto elettorale italiano.

In pochi sanno che la prima volta che le donne si recarono al voto non fu il 2 giugno 1946 per la scelta tra Monarchia e Repubblica, ma il 10 marzo dello stesso anno, tre mesi prima, per le amministrative post belliche. Di questo e di altro si parlerà per gli 80 anni del voto alle donne. A Capannori si organizzano varie iniziative a cura della Commissione Pari Opportunità e del Comune che promuovono due iniziative dal titolo "Tra passato e presente: storia femminile plurale". Il primo evento è in programma sabato 16 maggio, alle ore 16, nella Sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano con la presentazione del libro ‘La Resistenza delle donne’ (Einaudi) di Benedetta Tobagi, vincitore del Premio Campiello 2023.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La storia femminile al plurale". Capannori celebra il voto alle donne. Due iniziative tra passato e presente

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