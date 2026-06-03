Regata delle Repubbliche Marinare a 80 dal primo voto alle donne vince l' equipaggio femminile pisano | Felici e orgogliosi

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'equipaggio femminile pisano ha vinto la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, a 80 anni dal primo voto femminile. La vittoria è stata accolta con entusiasmo, con commenti di soddisfazione per il grande afflusso di pubblico e per il risultato ottenuto. La regata si è svolta nelle acque dell'Arno, nella città caratterizzata dalla Torre, e ha visto la partecipazione di varie rappresentative delle antiche repubbliche italiane.

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Soddisfazione per il grande successo di pubblico e gioia per la vittoria dell'equipaggio femminile. Si possono riassumere così le sensazioni legate alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che ieri, 2 giugno, si è svolta proprio sulle acque dell'Arno nella città della Torre. Se il Galeone. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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