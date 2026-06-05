Voto di scambio con aggravante mafiosa rinviato a giudizio l’ex capo di gabinetto di Toti in Regione Liguria
Un ex capo di gabinetto di un governatore regionale è stato rinviato a giudizio con l’accusa di voto di scambio aggravato dall’aggravante mafiosa. L’indagine ha portato alla luce presunti accordi in cambio di favori elettorali, con elementi che collegano il caso a un’organizzazione criminale. Il procedimento giudiziario prosegue presso il tribunale competente, che dovrà valutare le accuse e le prove presentate. La vicenda riguarda comportamenti contestati nell’ambito di attività amministrative e politiche nella regione.
Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto di Giovanni Toti, è stato rinviato a giudizio per corruzione elettorale con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, nell’ambito della maxi-inchiesta della Procura di Genova che nel maggio 2024 portò all’ arresto per corruzione dell’allora governatore della Liguria ( uscito dal processo con un patteggiamento ). L’accusa riguarda presunti pacchetti di voti arrivati dalla comunità originaria di Riesi (Caltanissetta), residente nel quartiere genovese di Certosa, a candidati della lista Toti alle elezioni regionali del 2020, ottenuti secondo l’accusa in cambio di promesse di posti di lavoro da parte di Cozzani (già sindaco di Portovenere, in provincia della Spezia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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