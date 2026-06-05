Voto di scambio con aggravante mafiosa rinviato a giudizio l’ex capo di gabinetto di Toti in Regione Liguria

Notizia in breve

Un ex capo di gabinetto di un governatore regionale è stato rinviato a giudizio con l’accusa di voto di scambio aggravato dall’aggravante mafiosa. L’indagine ha portato alla luce presunti accordi in cambio di favori elettorali, con elementi che collegano il caso a un’organizzazione criminale. Il procedimento giudiziario prosegue presso il tribunale competente, che dovrà valutare le accuse e le prove presentate. La vicenda riguarda comportamenti contestati nell’ambito di attività amministrative e politiche nella regione.