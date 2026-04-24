A Genova, il giudice Morando ha rinviato al 5 giugno l'udienza relativa al caso Toti, coinvolgendo alcuni imputati tra cui Maurici e i gemelli Testa. La presenza dell'aggravante mafiosa ha impedito il proseguimento dei patteggiamenti, interrompendo così il procedimento di messa alla prova. La vicenda riguarda questioni legate a un procedimento giudiziario ancora in fase di discussione.

? Cosa sapere Il giudice Morando rinvia l'udienza sul caso Toti a Genova per il 5 giugno.. L'aggravante mafiosa per Maurici e i gemelli Testa blocca la messa alla prova.. Il giudice per l’udienza preliminare Giorgio Morando ha stabilito il 5 giugno come nuova data per il procedimento relativo alla corruzione elettorale a Genova, bloccando i tempi del filone bis che coinvolge l’ex presidente della Regione Giovanni Toti. La decisione del tribunale nasce dalla necessità di definire meglio le responsabilità penali di alcuni figure chiave. Al centro del rinvio figurano l’ex sindacalista Venanzio Maurici e i gemelli Arturo e Angelo Testa. Per loro, la Procura contesta l’aggravante mafiosa, un elemento che cambia radicalmente le carte in tavola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Toti: l’aggravante mafiosa blocca i patteggiamenti a Genova

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