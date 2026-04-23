Voto di scambio | resta l' accusa di aggravante mafiosa per il sindacalista Maurici e i gemelli Testa

L'udienza preliminare relativa al caso di voto di scambio, con l'aggravante mafiosa, è stata rinviata al 5 giugno. L'udienza riguarda il sindacalista Maurici e i gemelli Testa, coinvolti nell'inchiesta sulla corruzione elettorale. Il procedimento si collega al filone bis dell'indagine condotta nella primavera del 2024, che aveva portato all'arresto dell'ex presidente della Regione. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle indagini sulla politica locale.

È stata rinviata al 5 giugno l’udienza preliminare nell’ambito del procedimento per corruzione elettorale legato al filone bis dell’inchiesta che nella primavera del 2024 aveva coinvolto i vertici della Regione Liguria con l'arresto dell'allora presidente della Regione Giovanni Toti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Voto di scambio: udienza preliminare per 18: contestata l’aggravante mafiosa a Cozzani Bimba ferita alla testa durante sparatoria, aggravante mafiosa confermataTempo di lettura: 2 minutiSpararono all’impazzata con una mitraglietta, dopo avere litigato con dei coetanei, ferendo alla testa una bimba di 10 anni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Niente commissario, si accende la competizione a Modugno; FRANCO ALFIERI, REVOCATA MISURA PER INCHIESTA APPALTI. RESTA AI DOMICILIARI PER INDAGINI VOTO DI SCAMBIO; Ungheria: scacco matto a Orbán; Il Chicago Boy al contrario. Inchiesta sul voto di scambio, decisione rinviata al 5 giugnoTutto rinviato al 5 giugno. In quella data il giudice dell'udienza preliminare Giorgio Morando deciderà se rinviare a giudizio o prosciogliere i 18 imputati del procedimento costola della maxi inchies ... rainews.it Voto di scambio, rinviato a giudizio il deputato CastiglioneRinvio a giudizio per il deputato regionale sospeso Giuseppe Castiglione nell’inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso legata all’operazione ... catania.gds.it Il Capoluogo D'Abruzzo. . Nel nostro secondo caffè parliamo dei Comuni al voto fra un mese: presto sul Capoluogo tutte le liste e i candidati. Condannato a due anni il ragazzo che ha appiccato diversi incendi al progetto case di Bazzano - facebook.com facebook Voto di scambio, torna libero il deputato regionale siciliano Castiglione x.com