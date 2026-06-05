‘Voto alle donne! La storia di una battaglia Dalle suffragette alla Costituente’ presentazione del libro di Mario Avagliano
Sabato 6 alle 18, presso l’Istituto di Storia Contemporanea, si terrà la presentazione del libro “Voto alle donne! La storia di una battaglia” di Mario Avagliano e Marco Palmieri. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica. Il volume ripercorre la lotta per il diritto di voto femminile, partendo dalle suffragette fino alla fase della Costituente. La presentazione si svolgerà nel Chiostro di Santo Spirito.
Nell’ambito delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, sabato 6 alle 18 all’Istituto di Storia Contemporanea - Chiostro di Santo Spirito si terrà la presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri ‘Voto alle donne! La storia di una battaglia. Dalle suffragette. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Presentazione di Voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente
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