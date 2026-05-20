Supino presentazione del libro Voto alle donne! di Mario Avagliano

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18:30, si svolgerà presso l’Aula Consiliare del Comune di Supino la presentazione del libro “Voto alle Donne! La storia di una battaglia, dalle Suffragette alla Costituente”. L’evento è organizzato nel contesto di un’iniziativa culturale volta a approfondire una fase significativa della storia femminile e del movimento per il diritto di voto femminile. La presentazione sarà un’occasione per discutere di un tema che ha coinvolto diverse generazioni di donne e uomini.

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Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Supino, si terrà la presentazione del libro “Voto alle Donne! La storia di una battaglia, dalle Suffragette alla Costituente”.L’iniziativa rientra nel programma di “SUPINO 360° – Identità, Tradizioni e Comunità in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Spi Cgil Avellino, presentazione del libro "Voto alle donne!"Il 16 marzo, presso il saloncino dello Spi CGIL di Avellino, Mario Avagliano presenta il suo libro "Voto alle donne! ", scritto con Marco Palmieri. Supino, presentazione del libro "La femminanza" di Antonella MolliconeSabato 02 maggio, ore 17:30 sarà ospite a Supino, in Piazza Umberto I, Antonella Mollicone che presenterà il suo nuovo libro "La femminanza" edito da... Presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri I militari italiani nei Lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945) (Il Mulino)Registrazione video del dibattito dal titolo Presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri I militari italiani nei Lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945) (Il Mulino), ... radioradicale.it Monte Compatri – Voto alle donne , presentato il libro di Mario Avagliano e Marco PalmieriLa Sala Consiliare di Tinello Borghese ha ospitato, sabato pomeriggio, la presentazione del libro Voto alle donne di Mario Avagliano e Marco Palmieri, ... castellinotizie.it