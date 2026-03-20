Domani si svolge la prima tappa della competizione per il miglior barista, organizzata per il terzo anno consecutivo nel caffè di Cesena. L’evento coinvolge diversi bar della città, che si sfidano in prove pratiche per dimostrare le proprie capacità. I clienti potranno assistere alle sfide e partecipare al voto finale. La manifestazione si tiene in vari locali tra i più frequentati del centro.

Al caffè non si rinuncia, soprattutto se consumato in uno dei tanti accoglienti bar cesenati. Per sostenere il rapporto tra clienti e baristi, riparte, per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa del ’Miglior barista’. Al via il ‘referendum’ del Resto del Carlino che porterà a decretare il ’miglior o la migliore barista’ del comprensorio cesenate. A decidere chi meriterà il titolo, saranno come sempre i nostri lettori, che potranno partecipare alla nostra iniziativa votando il loro barista preferito attraverso i tagliandi che saranno pubblicati sulle pagine del nostro giornale. Domani sarà pubblicato il primo tagliando dell’edizione 2026, mentre l’ultimo tagliando sarà pubblicato il 14 Giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorrisi e caffè dietro al bancone. Riparte la caccia al miglior barista: domani c’è il primo tagliando

Articoli correlati

Immaginate la scena: andate al mercato per il solito caffè e, dietro al bancone, vi ritrovate proprio lei, la principessa, pronta a servirvi la colazioneTra i banchi dello storico Borough Market di Londra, la mattinata ha preso una piega decisamente inaspettata.

Alessandra, la miglior barista di Forlì: “Cura e qualità. E da me i ragazzi sono al sicuro”Forlì, 24 febbraio 2026 – Alessandra Conti è proprietaria del Chorus Art Caffè di via Roma a Bertinoro dal 2001, quando ha rilevato il locale...

Tutti gli aggiornamenti su Sorrisi e caffè dietro al bancone...

Discussioni sull' argomento Sorrisi e caffè dietro al bancone. Riparte la caccia al miglior barista: domani c’è il primo tagliando; 100 giorni alla maturità. Lettera; Quella relazione sacrificata sul bancone dell’efficienza e l’inevitabile interrogativo: che fine ha fatto il sorriso di Starbucks?; Stasera che sera, il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5. La scaletta.

Un esempio di inclusività. Lorenzo, sorrisi e... caffèDa sempre punto di riferimento sociale e culturale della frazione di Massa e Cozzile, il Circolo Arci Vangile Aps si conferma oggi anche un presidio di inclusione e opportunità. All’interno della ... lanazione.it

Questa sera i volti e i sorrisi dei papà liguri sono protagonisti sul maxischermo della Regione Liguria in piazza De Ferrari, dove scorrono le fotografie inviate per l’iniziativa “Il mio papà”. Le immagini danno vita a un racconto corale fatto di ricordi ed emozio - facebook.com facebook

#Messi- #Trump: sorrisi, applausi e strette di mano... x.com