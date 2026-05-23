Due baristi sono in testa alla classifica con circa 2.000 voti ciascuno. La competizione si svolge online, con i clienti che possono esprimere le preferenze fino alla chiusura del sondaggio. I nuovi concorrenti hanno ancora la possibilità di superare i leader, ma devono raccogliere più voti nei prossimi giorni. La sfida si concentra sulla qualità del servizio e sulla simpatia mostrata ai clienti, elementi determinanti per accumulare preferenze.

? Punti chiave Chi sono i due candidati in testa alla classifica?. Come possono i nuovi arrivati ribaltare il primato attuale?. Dove bisogna consegnare i tagliandi per far valere il voto?. Perché la sfida tra veterani e nuovi volti è così accesa?.? In Breve Votazioni aperte fino al 15 giugno tramite coupon del Resto del Carlino.. Candidati in corsa includono Bryan Valentini, Gaetano Bianco, Kicca e Roberta Tintoni.. L'edizione precedente aveva registrato oltre 7.500 preferenze totali tra i cittadini.. I tagliandi si consegnano in via Piave 165 o tramite buca redazione.. Oltre duemila tagliandi sono già giunti in redazione per decretare il miglior barista di Cesena, con una classifica che vede Rudy Sherifi e Sara Zedde in testa a distanza minima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, sfida al bancone: 2000 voti per il miglior barista

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