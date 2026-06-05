Volto coperto entra al supermercato e punta la pistola contro la cassiera

Un giovane armato di pistola ha minacciato una cassiera in un supermercato vicino all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, costringendola a consegnargli oltre 600 euro in contanti. Il volto coperto, il rapinatore è entrato nel punto vendita e si è dileguato con il bottino. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Paura in un supermercato vicino all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un giovane, con il volto parzialmente coperto, sarebbe entrato nel punto vendita armato di pistola e avrebbe minacciato una cassiera, costringendola a consegnargli l’incasso: più di 600 euro in contanti. Poi la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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