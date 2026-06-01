Un incendio ha danneggiato l’abitazione di un giornalista a NEGO, in provincia di Vicenza. L’uomo ha riferito di aver visto un individuo con il volto coperto e in possesso di una pistola poco prima di entrare in casa. L’incendio è stato domato, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Il giornalista ha escluso che l’episodio sia legato alla mafia, senza fornire ulteriori dettagli. Nessun altro ferito è stato segnalato.

ENEGO (VICENZA) - «Sono tornato a casa intorno alle 23.15, mi sono fermato a fare due chiacchiere con i vicini e poi sono entrato. E di lì a poco è esplosa la bomba». Adriano Cappellari, i suoi genitori dov’erano? «Sono all’estero per qualche giorno, in Svizzera per la precisione». Dunque lei era solo a casa? «Sì, e secondo me chi ha messo la bomba lo sapeva». Perché dice questo? «Perché credo di essere spiato. Del resto, la bomba è esplosa esattamente cinque minuti dopo il mio ingresso in casa». È vero che le telecamere hanno ripreso tutto? «Sì, dopo le prime minacce che ho ricevuto ci hanno consigliato di installare le telecamere in cortile. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Adriano Cappellari, il giornalista vittima di un attentato incendiario a casa: «Aveva il volto coperto e una pistola in pugno ma non credo sia la mafia»

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