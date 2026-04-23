Rapina un supermercato armato di pistola e col volto coperto da una maschera di silicone | arrestato 50enne a Roma

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Roma dopo aver compiuto una rapina in un supermercato di Ponte di Nona. Durante il colpo, il sospetto ha portato una pistola e si è coperto il volto con una maschera di silicone. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’uomo poco dopo l’episodio. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di ieri, secondo quanto riferito dalle fonti investigative.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in un supermercato a Ponte di Nona: il colpo messo a segno indossando una maschera.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, arrestato rapinatore seriale armato di pistola con volto coperto da un casco: tradito dalla voceI poliziotti hanno arrestato un 42enne per due rapine e lo hanno denunciato per il furto di uno scooter. Leggi anche: Armato di pistola, il volto coperto. Irrompe alle Poste per rapinarle . L’allarme lo fa fuggire a mani vuote Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rapina un supermercato armato di revolver: arrestato; Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Rapina un supermercato armato di pistola e col volto coperto da una maschera di silicone: arrestato 50enne a Roma; Terrore in via Verdi. Rapina in un minimarket. Assalto con una pistola. Rapina un supermercato armato di pistola e col volto coperto da una maschera di silicone: arrestato 50enne a RomaUn uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in un supermercato a Ponte di Nona: il colpo messo a segno indossando una maschera. Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente ... fanpage.it Casoria, rapina impropria nel parcheggio del supermercato: due fermati dalla PoliziaFermati due soggetti ritenuti gravemente indiziati di rapina impropria dopo il furto di uno scooter e il tentato investimento di un uomo nel parcheggio di un supermercato a Casoria, con successiva fug ... ilgazzettinovesuviano.com E’ successo nel punto vendita in Corso del Popolo a Treviso, ad aiutare la sorveglianza a bloccare la donna sono stati i passanti. Nello zaino trovati indumenti per un valore di 100 euro: denunciata per tentato furto e tentata rapina - facebook.com facebook Foggia, tre minori condannati per tentata rapina di una collanina d'oro e per un pestaggio x.com