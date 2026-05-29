la nuova compagnia aerea 24 airways pronta a decollare la sicilia base operativa

Notizia in breve

Tra pochi mesi, potrebbe partire il primo volo della nuova compagnia aerea “24 Airways”. La società ha sede legale in provincia di Pavia e ha scelto la territorio siciliano come base operativa. La compagnia sta completando le procedure necessarie per avviare le operazioni e ottenere le autorizzazioni di volo. I voli saranno indirizzati principalmente verso destinazioni nazionali e internazionali.