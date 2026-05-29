La nuova compagnia aerea 24 Airways pronta a decollare la Sicilia base operativa

Da feedpress.me 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra pochi mesi, potrebbe partire il primo volo della nuova compagnia aerea “24 Airways”. La società ha sede legale in provincia di Pavia e ha scelto la territorio siciliano come base operativa. La compagnia sta completando le procedure necessarie per avviare le operazioni e ottenere le autorizzazioni di volo. I voli saranno indirizzati principalmente verso destinazioni nazionali e internazionali.

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Potrebbero partire tra pochi mesi i primi voli della “24 Airways”, nuova compagnia aerea italiana con sede legale in provincia di Pavia e base operativa in Sicilia. Entro l’estate, dopo il completamento delle procedure autorizzative previste dalla normativa aeronautica, partiranno collegamenti nazionali e internazionali per rafforzare i collegamenti tra l'Isola, il resto d'Italia e le principali destinazioni europee. La “24 Airways”, che ha tra i soci due fondi di investimento con sede in Lussemburgo, presenterà la prossima settimana un piano industriale 2026–2028 orientato al trasporto passeggeri, al cargo e ai servizi sanitari. La flotta iniziale prevede 14 aeromobili: boeing 737 per tratte a medio-lungo raggio e airbus per i collegamenti nazionali e medio-raggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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