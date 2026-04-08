La scelta controcorrente di Etihad | la compagnia aerea abbassa i prezzi dei voli per la guerra in Iran

Etihad Airways ha deciso di ridurre i prezzi dei voli a lungo raggio in risposta alla diminuzione di richieste dovuta alla guerra in Iran. La compagnia ha inoltre modificato le politiche riguardanti rimborsi e cambi di prenotazione, adottando misure che vanno contro le tendenze di mercato attuali. La decisione rappresenta una scelta strategica per attrarre clienti in un periodo di incertezza.