La scelta controcorrente di Etihad | la compagnia aerea abbassa i prezzi dei voli per la guerra in Iran
Etihad Airways ha deciso di ridurre i prezzi dei voli a lungo raggio in risposta alla diminuzione di richieste dovuta alla guerra in Iran. La compagnia ha inoltre modificato le politiche riguardanti rimborsi e cambi di prenotazione, adottando misure che vanno contro le tendenze di mercato attuali. La decisione rappresenta una scelta strategica per attrarre clienti in un periodo di incertezza.
Etihad Airways per contrastare il calo di domanda legato alla guerra in Iran ha ridotto i prezzi dei voli a lungo raggio, modificando anche la politica su rimborsi e cambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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