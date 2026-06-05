Volley Melendugno colpo Massaglia | la 17enne toscana approda in serie A2

Notizia in breve

La Narconon Volley Melendugno ha comunicato l’arrivo di Perla Massaglia, schiacciatrice di 17 anni proveniente dalla Toscana, per la stagione 20262027. La giocatrice si unisce alla squadra con un contratto per il prossimo campionato di serie A2. La società ha ufficializzato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sulle condizioni contrattuali o sui passaggi precedenti della atleta. La stagione si avvicina e la squadra si sta rafforzando con nuovi acquisti.