Volley Melendugno colpo Massaglia | la 17enne toscana approda in serie A2
La Narconon Volley Melendugno ha comunicato l’arrivo di Perla Massaglia, schiacciatrice di 17 anni proveniente dalla Toscana, per la stagione 20262027. La giocatrice si unisce alla squadra con un contratto per il prossimo campionato di serie A2. La società ha ufficializzato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sulle condizioni contrattuali o sui passaggi precedenti della atleta. La stagione si avvicina e la squadra si sta rafforzando con nuovi acquisti.
La Narconon Volley Melendugno ha annunciato l'ingaggio della schiacciatrice Perla Massaglia per la stagione 20262027. Classe 2008, 190 centimetri di altezza, l'atleta toscana nata a Camaiore arriverà nel Salento dopo un percorso che l'ha già portata a vestire la maglia delle nazionali giovanili. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: TANTO ENTUSIASMO E VOGLIA DI CRESCERE ANCORA
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