Colpo da Serie A1 per Melendugno | arriva al centro il talento di Aurora Micheletti
La Narconon Volley Melendugno ha ingaggiato Aurora Micheletti, talento di livello. La giocatrice si unisce alla squadra rafforzando la prima linea. L’arrivo di Micheletti aggiunge peso e competenza al roster, in vista del prossimo campionato. La società conferma così il proprio impegno a migliorare la rosa con un’operazione di mercato di rilievo. La giocatrice arriva dopo aver maturato esperienza in divisioni superiori, portando con sé un bagaglio tecnico e fisico importante.
MELENDUGNO – La Narconon Volley Melendugno mette a segno un innesto di assoluto spessore fisico, tecnico e carismatico per la propria prima linea, confermando le ambizioni che guidano il club in vista del prossimo campionato.La società salentina ha infatti annunciato ufficialmente l’ingaggio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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