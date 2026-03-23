volley serie a2

Brescia 3 Emma Villas Codyeco 0 BRESCIA: Mancini 7, Lucconi 11, Berger 6, Tondo 7, Cominetti 8, Cavuto 8, Rossini (L), Solazzi 2, Cech, Bettinzoli 1, Franzoni (L), Cargioli, Franzoni (L), Zambonardi, Ghilardi. All: Zambonardi. EMMA VILLAS CODYECO LUPI: Hoff 2, Rocca 5, Ceban 4, Bragatto 3, Zonca 1, Benavidez 5, Piccinelli (L), Porro, Matteini, Bini (L), Mastrangelo, Bini (L), Baldini 3, Randazzo n.e, Nelli n.e. All: Pagliai. Arbitri: Giglio e Lambertini. Successione set: 25-11; 25-21; 25-15. Batt. sbagliate Brescia: 20; Aces: 8; Muri: 3. Batt. sbagliate E.V.C.L: 15; Aces: 0; Muri: 3. SANTA CROCE - La Emma Villas Codyeco Lupi perde per 3-0 a Brescia e retrocede in A3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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