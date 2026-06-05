Volley Bergamo 1991 | il nuovo libero è Gelin finalista scudetto con Milano

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Juliette Gelin come nuovo libero. La giocatrice francese ha partecipato a una finale di scudetto con la squadra di Milano. L’operazione mira a rafforzare la difesa della squadra bergamasca, portando esperienza internazionale nel ruolo. Gelin si unisce al roster rossoblù, che punta a migliorare le prestazioni nella prossima stagione.

Il Volley Bergamo 1991 aggiunge qualità internazionale e solidità alla seconda linea rossoblù con l’arrivo di Juliette Gelin. Reduce da due stagioni ai vertici della Serie A1 con Milano, culminate con la recente finale Scudetto, il libero della Nazionale francese porta a Bergamo esperienza, affidabilità in ricezione e una spiccata capacità di lettura del gioco. Classe 2001, nata a Montpellier, Gelin si è affermata tra le migliori interpreti del ruolo nel panorama europeo grazie a un percorso di crescita costante che l’ha vista protagonista prima in Francia e poi nel campionato italiano. Dopo gli esordi con France Avenir 2024, la consacrazione è arrivata con RC Cannes e successivamente con Levallois Paris Saint Cloud, dove ha conquistato il titolo nazionale francese e i premi individuali di MVP e miglior libero della Ligue A. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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