Volley Bergamo 1991 da Concorezzo arriva il libero Anna Rocca

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’arrivo di un nuovo libero proveniente da Concorezzo. Si tratta di Anna Rocca, che si unirà alla rosa rossoblù in vista della prossima stagione. La giocatrice ha maturato esperienza nel suo precedente club, contribuendo alla crescita delle sue capacità. L’accordo tra le parti è stato definito e l’atleta si prepara a indossare la maglia della squadra bergamasca, aggiungendo un altro talento alla formazione.

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