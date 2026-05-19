Volley Bergamo 1991 da Concorezzo arriva il libero Anna Rocca
Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’arrivo di un nuovo libero proveniente da Concorezzo. Si tratta di Anna Rocca, che si unirà alla rosa rossoblù in vista della prossima stagione. La giocatrice ha maturato esperienza nel suo precedente club, contribuendo alla crescita delle sue capacità. L’accordo tra le parti è stato definito e l’atleta si prepara a indossare la maglia della squadra bergamasca, aggiungendo un altro talento alla formazione.
Un altro giovane talento italiano entra a far parte del progetto rossoblù. Anna Rocca vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione dopo il percorso di crescita compiuto con Concorezzo. “Una scelta che conferma la volontà del club di continuare a investire sui giovani talenti italiani, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con un ambiente di alto livello, crescere tecnicamente e acquisire esperienza all’interno di un progetto ambizioso e strutturato. Anna Rocca porterà entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, qualità che hanno convinto la società rossoblù a puntare su di lei in un percorso costruito guardando al... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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