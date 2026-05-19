Volley Bergamo 1991 da Concorezzo arriva il libero Anna Rocca

Da bergamonews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’arrivo di un nuovo libero proveniente da Concorezzo. Si tratta di Anna Rocca, che si unirà alla rosa rossoblù in vista della prossima stagione. La giocatrice ha maturato esperienza nel suo precedente club, contribuendo alla crescita delle sue capacità. L’accordo tra le parti è stato definito e l’atleta si prepara a indossare la maglia della squadra bergamasca, aggiungendo un altro talento alla formazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un altro giovane talento italiano entra a far parte del progetto rossoblù. Anna Rocca vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione dopo il percorso di crescita compiuto con Concorezzo. “Una scelta che conferma la volontà del club di continuare a investire sui giovani talenti italiani, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con un ambiente di alto livello, crescere tecnicamente e acquisire esperienza all’interno di un progetto ambizioso e strutturato. Anna Rocca porterà entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, qualità che hanno convinto la società rossoblù a puntare su di lei in un percorso costruito guardando al... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Volley Bergamo 1991 vs Next VPT Zone Parella | G14 Saranno le Incredibili 26

Video Volley Bergamo 1991 vs Next VPT Zone Parella | G14 Saranno le Incredibili 26

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Volley Bergamo 1991, cambia anche il libero: ufficiale l’addio di Martina Armini

Leggi anche: Volley Bergamo 1991, arriva la schiacciatrice rumena Ungureanu da Vallefoglia

volley bergamo volley bergamo 1991 daVolley mercato: Bergamo punta su Anna RoccaLa società orobica mette nel reparto arretrato la ventiquattrenne che nelle ultime due stagioni è stata protagonista in A2 con la maglia di Concorezzo ... tuttosport.com

Volley Bergamo 1991, da Concorezzo arriva il libero Anna RoccaUn altro giovane talento italiano entra a far parte del progetto rossoblù. Anna Rocca vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione dopo il percorso di crescita compiuto con Concor ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web