Voli estivi | l’UE conferma scorte di carburante stabili e sicure

Notizia in breve

L’Unione Europea ha confermato che le scorte di carburante per i voli estivi rimangono stabili e sicure. Tuttavia, il settore si prepara a un taglio di due milioni di posti disponibili sui voli, che potrebbe ridurre l’offerta. Nonostante le scorte siano in quantità, i prezzi dei biglietti sono destinati a salire a causa della diminuzione dei posti disponibili, che riduce la concorrenza e aumenta la domanda.