Voli estivi | l’UE conferma scorte di carburante stabili e sicure
L’Unione Europea ha confermato che le scorte di carburante per i voli estivi rimangono stabili e sicure. Tuttavia, il settore si prepara a un taglio di due milioni di posti disponibili sui voli, che potrebbe ridurre l’offerta. Nonostante le scorte siano in quantità, i prezzi dei biglietti sono destinati a salire a causa della diminuzione dei posti disponibili, che riduce la concorrenza e aumenta la domanda.
Come influirà il taglio di due milioni di posti sui voli? Perché i prezzi dei biglietti aumenteranno nonostante le scorte stabili? Quali rotte aeree rischiano la cancellazione definitiva a causa dei costi? Cosa accadrà se lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a fine anno??? In Breve Tagliati 2 milioni di posti a maggio per rotte non sostenibili. Taglio incide per meno del 2% sulla capacità globale dei voli. Allarme AIE su esaurimento scorte previsto entro 6 settimane fa superat . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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