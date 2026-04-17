Aerei crisi carburante | l?Europa ha scorte solo per 6 settimane Voli estivi a rischio allarme su possibili cancellazioni

L'Europa si trova a dover affrontare una crisi legata alla disponibilità di carburante per gli aerei. Secondo un rapporto recente dell'Agenzia Internazionale dell’Energia, le scorte di carburante attualmente sono sufficienti per circa sei settimane. Questa situazione ha generato preoccupazioni riguardo ai voli estivi, con il rischio di cancellazioni e disagi per i passeggeri. La questione ha attirato l’attenzione di diverse autorità e compagnie aeree.

L’Europa corre contro il tempo per evitare il blocco del traffico aereo. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il continente dispone di circa sei settimane di autonomia per le scorte di carburante per jet (jet fuel). Se le forniture dal Medio Oriente non verranno ripristinate o sostituite entro giugno, il sistema raggiungerà un punto critico. La crisi di Hormuz La crisi è innescata dal blocco dello Stretto di Hormuz, arteria vitale per l’export globale dal Golfo Persico, di fatto chiuso dall'Iran da oltre un mese in risposta alle tensioni geopolitiche con Stati Uniti e Israele. Come riportato dalla Bbc, il Direttore Esecutivo dell’Aie, Fatih Birol, ha avvertito che la paralisi delle rotte ha già causato un’impennata dei prezzi, rendendo concreta l’ipotesi di cancellazioni di massa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Aerei, crisi carburante: l?Europa ha scorte solo per 6 settimane. Voli estivi a rischio, allarme su possibili cancellazioni The $3.17 Habit That Made Warren Buffet the Richest Billionaire in the World Notizie correlate Voli a rischio in Europa: allarme carburante, “alcuni Paesi hanno scorte solo per 8-10 giorni”L’Europa si trova a fronteggiare una crescente emergenza legata al carburante per l’aviazione, con possibili ripercussioni sul traffico aereo estivo. Voli aerei a rischio, quanto dureranno le scorte di carburante? "Sei settimane"Quanto dureranno le riserve di carburante per gli aerei in Europa? “Sei settimane”, secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Europa ha forse sei settimane di carburante per aerei; Scarsità di carburante per aerei, quali conseguenze per l’Italia e l’Europa?; In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportuali; L’anno nero degli aerei: previste perdite per 148 miliardi di dollari. Aerei, crisi carburante: l’Europa ha scorte solo per 6 settimane. Voli estivi a rischio, allarme su possibili cancellazioniL’Europa corre contro il tempo per evitare il blocco del traffico aereo. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il continente dispone ... ilmessaggero.it Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegueDel resto, l’associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) stima che circa il 25-30% della domanda europea di carburante per aerei provenga proprio dal Golfo Persico, il che rende il ... tg24.sky.it Trump: 'L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro'. Il riferimento al no di Roma all'uso di Sigonella per aerei Usa che trasportano armi (Ansa) - facebook.com facebook Da Aviano a Fairford fino a tre voli al giorno di 23 aerei cargo Usa: “Si ammassano armi”. C-130 diretti alla base inglese. @SMaurizi x.com