Caro carburante Ryanair | scorte cherosene garantite fino a maggioE Lufthansa taglia 20.000 voli estivi a corto raggio

Ryanair ha annunciato di avere scorte di carburante sufficienti per operare fino a maggio, nonostante le tensioni legate alla guerra in Iran. Nel frattempo, Lufthansa ha deciso di ridurre di circa 20.000 i voli a corto raggio programmati per l’estate, come misura per fronteggiare le sfide del settore. L’amministratore delegato di Ryanair ha confermato la stabilità della compagnia anche in questo periodo di incertezza.

Ryanair mantiene la rotta e non si scompone di fronte alla guerra in Iran. A parlare è l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary che sottolinea come la compagnia aerea irlandese sia «protetta dall'aumento dei costi del carburante per aerei», ma le risorse di cherosene potrebbero finire entro giugno. Cherosene a rischio da giugno in poi L'amministratore delegato Michael O' Leary, conversando con la stampa nel corso del Media Day presso il quartier generale di Dublino, ha fatto sapere che la compagnia aerea irlandese rimane fiduciosa e non si scompone di fronte alle crisi del carburante. La borsa a suo dire...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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