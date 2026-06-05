L’azienda di trasporti di Milano ha annunciato una settimana dedicata alle selezioni. Dal 5 al 8 giugno, si svolgeranno colloqui e prove di selezione per nuovi assunti. La Job Week offre l’opportunità di entrare in servizio presso l’azienda che da 95 anni gestisce il trasporto pubblico nella città. Le selezioni si svolgeranno in più giornate e sono aperte a candidati interessati a lavorare nel settore.

Milano, 5 giugno 2026 – Volete lavorare per l’azienda di trasporti che fa muovere Milano da 95 anni? Ecco la vostra occasione. Da mercoledì 10 a sabato 13 giugno si terrà a Milano la Atm Job Week, la nuova iniziativa di recruiting dell’azienda finalizzata all’assunzione di conducenti di bus e tram. I contenuti. L’evento avrà luogo al Factory Eleven di via Padova 11, nello spazio espositivo principale, dalle ore 9 alle 17.30. L’iniziativa porta Atm direttamente sul territorio per entrare in contatto con i candidati e per far conoscere da vicino le persone che già lavorano quotidianamente al servizio della mobilità milanese. Durante le quattro giornate, i candidati interessati potranno già accedere alla prima fase di selezione e sostenere un vero e proprio colloquio con il personale delle risorse umane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volete lavorare in Atm? Quattro giorni di selezioni e colloqui con la Job Week

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