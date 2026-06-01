Atm Job Week al via le assunzioni a Milano | i profili ricercati e cosa serve per il colloquio

L'azienda dei trasporti di Milano ha aperto le iscrizioni per l'Atm Job Week, una serie di quattro giornate di selezioni in presenza. Durante l'evento, verranno assunte nuove figure professionali, con specifici requisiti richiesti per i colloqui. Le candidature sono aperte a chi desidera entrare nel settore dei trasporti pubblici, con priorità per determinate competenze e qualifiche. Le sessioni si svolgeranno nei prossimi giorni, con valutazioni dirette dei candidati.

L'Atm (azienda trasporti di Milano) ha aperto le iscrizioni alla nuova edizione dell'Atm job week, una sessione di quattro giorni di selezioni in presenza per l'assunzione di nuove figure professionali. Le giornate di reclutamento si terranno da martedì 10 a venerdì 13 giugno negli spazi di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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