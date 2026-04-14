Job Day a Figino Serenza colloqui diretti con le aziende | come partecipare

Martedì 21 aprile, dalle 9 alle 13, la biblioteca comunale di Figino Serenza ospita un evento dedicato ai candidati in cerca di lavoro o interessati a cambiare percorso professionale. L’appuntamento, promosso dal Centro per l’impiego della Provincia di Como in collaborazione con il Comune, offre l’opportunità di sostenere colloqui diretti con le aziende presenti. La partecipazione è rivolta a chi desidera esplorare nuove possibilità occupazionali.

Un’occasione concreta per chi cerca lavoro o vuole cambiare percorso professionale. Martedì 21 aprile, dalle 9 alle 13, la biblioteca comunale di Figino Serenza ospita il Job Day promosso dal Centro per l’impiego della Provincia di Como insieme al Comune. L’obiettivo è semplice ma diretto.🔗 Leggi su Quicomo.it

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