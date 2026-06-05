Vola anche a maggio il mercato delle auto | ancora una volta Fiat in grande spolvero
A maggio, il mercato delle auto ha registrato un incremento nelle vendite, con Fiat ancora protagonista. I numeri totali mostrano una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, i concessionari esprimono preoccupazioni, sottolineando che i dati positivi non devono nascondere alcune criticità. Il presidente dei concessionari di una confederazione di settore ha commentato che, pur essendo soddisfatti dei risultati, ci sono aspetti che meritano attenzione.
Crescono i numeri, ma crescono anche le preoccupazioni. «Dovessimo guardare ai primi, cioè ai numeri - ha commentato oggi 5 giugno Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Confcom Confcommercio Padova - dovremmo essere più che soddisfatti, ma come quando si dice che “non è tutto oro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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