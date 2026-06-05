Vola anche a maggio il mercato delle auto | ancora una volta Fiat in grande spolvero

Notizia in breve

A maggio, il mercato delle auto ha registrato un incremento nelle vendite, con Fiat ancora protagonista. I numeri totali mostrano una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, i concessionari esprimono preoccupazioni, sottolineando che i dati positivi non devono nascondere alcune criticità. Il presidente dei concessionari di una confederazione di settore ha commentato che, pur essendo soddisfatti dei risultati, ci sono aspetti che meritano attenzione.