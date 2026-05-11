Dona una Spesa | sabato 16 maggio anche a Bergamo la grande raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà

Sabato 16 maggio 2026 si svolgerà a Bergamo l’iniziativa “Dona una spesa”, una raccolta di generi alimentari promossa da Conad centro Nord in collaborazione con CVS Emilia ETS e altre associazioni locali. L’obiettivo è sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la donazione di prodotti alimentari. L’evento coinvolge diverse realtà del territorio che si adoperano per contrastare la povertà alimentare.

Sabato 16 maggio 2026, torna l’iniziativa “ Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari promossa da Conad centro Nord, in collaborazione con CVS Emilia ETS ed altre associazioni del territorio impegnate a contrastare la povertà alimentare.Per il settimo anno, questa iniziativa coinvolgerà la città e la provincia di Bergamo con altre associazioni del territorio. “Dona una Spesa” nasce a Parma nel 2014 come iniziativa di Conad Centro Nord con CVS Emilia con l’intento di riunire in una sola giornata le raccolte alimentari organizzate dalle associazioni locali e sensibilizzare la comunità rispetto alla povertà alimentare. L’iniziativa si è evoluta progressivamente e nel 2021 il progetto è riuscito a coinvolgere 15 province tra cui Emilia-Romagna e Lombardia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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