Auto in Europa | mercato in crescita Fiat vola con il +23% ad aprile

A aprile, le vendite di auto in Europa sono aumentate del 23% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con Fiat che ha registrato una crescita significativa. La quota di mercato di Stellantis, invece, è leggermente diminuita. La domanda di veicoli continua a salire, ma non ci sono ancora previsioni chiare su come questo trend influenzerà i prossimi mesi.

? Domande chiave Come influenzerà questo boom di vendite le previsioni del prossimo semestre?. Perché la quota di mercato di Stellantis è leggermente calata?. Quali modelli hanno permesso a Fiat di superare il gruppo?. Quanto potrà reggere la domanda europea nei prossimi mesi?.? In Breve Vendite totali Europa Occidentale a aprile pari a 1.152.315 veicoli.. Volume vendite complessivo dal primo gennaio cresciuto del 4,8%.. Stellantis registra una leggera flessione di quota di mercato al 15,3%.. Fiat registra un incremento delle immatricazioni del 7,1% dall'inizio anno..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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