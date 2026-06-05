Vlahovic ha promesso di riportare la Juventus ai vertici, ma finora non ha mantenuto l'impegno. La sua presenza in campo non ha portato i risultati sperati dalla società. Un video mostra le sue dichiarazioni passate, in cui prometteva di lottare per il club. Tuttavia, i risultati sul campo non riflettono quell'impegno, e la squadra continua a faticare in campionato. La promessa del serbo resta senza realizzazione concreta.

di Marco Baridon Vlahovic voleva davvero riportare la Juve in paradiso, o quella promessa è rimasta soltanto una bellissima frase?. Il caso Dusan Vlahovic-Juventus non è soltanto una questione di contratto, stipendio e mercato. È anche una storia di parole, aspettative e identità. Nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, Marco Baridon ha letto il mancato rinnovo del serbo come un’occasione persa: il momento in cui Vlahovic avrebbe potuto trasformare una promessa in un gesto concreto. Il riferimento è forte. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter nel maggio 2022, Vlahovic scrisse sui social di essere pronto a “scendere all’inferno” con la Juventus, pur di riportarla in paradiso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic e la Juve, quella promessa fatta dal serbo che non si è mai avverata – VIDEO

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Vlahovic Salva La Juve | JUVENTUS-VERONA 1-1 | HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26

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